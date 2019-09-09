В Италии обсудили проблемы современной международной журналистики

В Российском центре науки и культуры в Риме открылась VIII Международная конференция «Россия и Европа: актуальные проблемы современной международной журналистики».

Гостей приветствовал посол Российской Федерации в Итальянской Республике и в Республике Сан‑Марино Сергей Разов. Глава российской дипмиссии зачитал обращение министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова к участникам конференции. «В эпоху стремительного развития информационно–коммуникационных технологий средствам массовой информации принадлежит особая роль в деле снижения конфронтации в мировых делах, поддержания доверия между народами, недопущения межнациональных и межконфессиональных разломов. Залог успеха – готовность журналистов работать высокопрофессионально, в том числе соблюдать беспристрастность, уважать альтернативную точку зрения» – подчеркивает министр.

Организаторами конференции выступили журнал «Международная жизнь», издаваемый при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, и его главный редактор Армен Оганесян, а также Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

В письме руководителя Агентства Михаила Сеславинского отмечается, что сегодня ни у кого не вызывает сомнений влияние средств массовой коммуникации на современные международные отношения. «Мгновенное распространение информации – как и дезинформации – трансформировало не только дипломатию, но и внутриполитическую ситуацию стран и даже международную финансовую сферу. Наша с вами задача – найти способы борьбы с мировыми информационными противостояниями», – подчеркивает М.Сеславинский.

В своем выступлении руководитель «Русского дома» в Риме Дария Пушкова обратила внимание на то, что в эпоху пост-правды главной задачей становится не подача подлинных фактов и проверенной информации, а продвижение политически нужного тезиса. «В сфере внешней политики СМИ заняты тем, что обслуживают политические запросы и участвуют в информационных войнах. И правда становится главной жертвой этих войн», – сказала Д.Пушкова.

Активное участие в работе конференции принимали итальянские спикеры. Выступление директора международного журнала «Геополитика» Тиберио Грациани было посвящено отношениям между «неопределившейся Европой и Россией». Журналист, эксперт по вопросам геополитики Джульетто Кьеза рассказал о возможных способах борьбы с русофобией в условиях гибридной войны, пришедшей на смену холодной.

На конференции присутствовали российские и европейские медиа-эксперты, представители международных общественных организаций, дипломатических ведомств и институтов: Мария Моховикова, руководитель пресс-службы фонда «Русский мир», Анна Беликова, главный специалист службы внешних коммуникаций канала RT, Чавдар Минчев, главный редактор журнала «Международные отношения» (Болгария); Срджа Трифкович, историк, журналист, писатель, обозреватель журнала Chronicles и многие другие.

Первая конференция, прошедшая в ноябре 2011 года в Париже, показала, насколько тема взаимодействия российских и европейских СМИ важна как для самих СМИ, так и для их аудиторий. Российские и европейские СМИ назвали мероприятие «важнейшим событием в международном медиапространстве». Основные сессии конференции прошли под темами «Национальные интересы и международная журналистика», «Проблемы доступа к информации для СМИ в России и Европе», «Роль СМИ в отношениях между странами и их влияние на

международный климат» и «Международная журналистика: международные этические нормы и единые этические правила». В 2018 году состоялась седьмая конференция в Софии. Основными темами обсуждения стали «Европейские СМИ – источник «сенсационных» новостей о России», «Современная международная информация: национальные или националистические СМИ».