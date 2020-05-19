В Италии объёмы продаж ресторанов снизились на 80%

Вторник, 19 Май 2020 Италия Италия

В Италии объёмы продаж ресторанов снизились на 80%

Объем продаж в ресторанах и пиццериях Италии снизился на 80%, сообщили во вторник, 19 мая, эксперты национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Проблема не только в том, что на протяжении почти двух месяцев заведения общественного питания не могли принимать клиентов, но и в том, что и после снятия ряда ограничений многие граждане отказываются от посещения ресторанов из опасений заразиться или ввиду необходимости экономить, пишет regnum.ru.

По докризисным данным, жители Италии тратили на еду вне дома 84 млрд евро в год — 35% всех средств на покупку продуктов питания.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)