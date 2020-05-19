В Италии объёмы продаж ресторанов снизились на 80%

Проблема не только в том, что на протяжении почти двух месяцев заведения общественного питания не могли принимать клиентов, но и в том, что и после снятия ряда ограничений многие граждане отказываются от посещения ресторанов из опасений заразиться или ввиду необходимости экономить, пишет regnum.ru.

По докризисным данным, жители Италии тратили на еду вне дома 84 млрд евро в год — 35% всех средств на покупку продуктов питания.