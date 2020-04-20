В Италии оценили потери из-за отмены спортивных соревнований

ВВП страны из-за этого может потерять порядка 3,8%, денежные убытки могут понести 14 млн человек. Например, прогнозируется ущерб для Итальянской баскетбольной лиги в размере 40 млн евро, пишет regnum.ru.

Напомним, в Италии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 175 тысяч, количество летальный исходов превысило 23 тысячи.