В Италии официально вернули определения «мать» и «отец»

Вторник, 16 Апрель 2019 Италия Италия

В Италии официально вернули определения «мать» и «отец»

В Италии официально были возвращены термины «мать» и «отец» в удостоверения личности.

Соответствующий указ подписал вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Прежнее правительство страны в декабря 2015 года вместо данных понятий ввело новые термины «родитель-1» и «родитель-2» после начала регистрации в соответствующих службах детей гомосексуальных пар. Многие итальянцы оказались возмущены нововведением, отмечает iz.ru.

Указание о возврате прежних понятий Сальвини дал в августе 2018 года. Тогда он отметил, что его ведомство будет защищать «естественную семью, основанную на союзе между мужчиной и женщиной».

В середине февраля национальное собрание Франции после длительного обсуждения законопроекта «Доверие к школе» приняло решение внести в законодательство об образовании поправку, которая предписывает удалить из анкет, заполняемых в учебных заведениях, термины «отец» и «мать». Вместо них в соответствующих графах будут значиться «родитель 1» и «родитель 2».

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