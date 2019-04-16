В Италии официально вернули определения «мать» и «отец»

Соответствующий указ подписал вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Прежнее правительство страны в декабря 2015 года вместо данных понятий ввело новые термины «родитель-1» и «родитель-2» после начала регистрации в соответствующих службах детей гомосексуальных пар. Многие итальянцы оказались возмущены нововведением, отмечает iz.ru.

Указание о возврате прежних понятий Сальвини дал в августе 2018 года. Тогда он отметил, что его ведомство будет защищать «естественную семью, основанную на союзе между мужчиной и женщиной».

В середине февраля национальное собрание Франции после длительного обсуждения законопроекта «Доверие к школе» приняло решение внести в законодательство об образовании поправку, которая предписывает удалить из анкет, заполняемых в учебных заведениях, термины «отец» и «мать». Вместо них в соответствующих графах будут значиться «родитель 1» и «родитель 2».