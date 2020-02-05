В Италии ограничили перемещение по морю и работу горнолыжных курортов

Среда, 05 Февраль 2020 Италия Италия

В Италии ограничили перемещение по морю и работу горнолыжных курортов

Из-за сильного ветра в Италии введен целый ряд ограничений на движение морского транспорта, а также на работу горнолыжных курортов.

В частности, приостановлено регулярное сообщение с островом Эльба. В Доломитах закрыто движение по некоторых горнолыжным трассам.

Порывы ветра в целом ряде регионов, особенно на севере страны, достигали 200 км/час. Местные СМИ сообщают о двух пострадавших — один из них был ранен после падения дерева на его автомобиль, пишет regnum.ru.

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