В Италии окурки будут использовать для выращивания растений

Проект, как уверены его авторы, позволяет в некоторой степени решить одну из самых значительных экологических проблем — проблему накапливающихся в окружающей среде окурков.

Авторы проекта — ученые из города Лукка (Тоскана), группу которых возглавил Лоренцо Гульельминетти. По его словам, опасные для окружающей среды отходы подвергаются специальной обработке, по итогам которой из них удаляются остатки табака, а также бумага. Затем оставшееся от окурков вещество проходит химическую обработку и в итоге превращается в субстрат для гидропонирования, пишет planet-today.ru.

Итальянские ученые отмечают, что субстрат для выращивания растений, получаемый из табачных окурков, хорошо подходит для высаживания декоративных растений. Плюс, его можно использовать для выращивания кустарников в питомниках.

Проект уже получил половину от требуемого финансирования — этому поспособствовал фонд Сassa Di Risparmio Di Lucca. В продвижении инициативы принимали участие сотрудники Межведомственного центра Enrico Avanzi при Университета Пизы, плюс, в проекте участвовали специалисты Департамента сельскохозяйственных, пищевых и агроэкологических наук, а также представители Института наземных экосистем.