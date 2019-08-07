В Италии опасаются потерять право на Олимпиаду-2026

Среда, 07 Август 2019 Италия Италия

В Италии опасаются потерять право на Олимпиаду-2026

В Международном олимпийском комитете недовольны новым законом о спорте, который в настоящее время рассматривается в парламенте Италии.

По данным издания, глава олимпийского комитета Италии Джованни Малаго получил письмо из МОК, в котом сказано о «серьезной озабоченности» международного комитета этим законопроектом.

В МОК полагают, что в законопроекте недостаточно четко указана автономия итальянского олимпийского комитета. Международный комитет может приостановить членство Италии, что поставит под угрозу проведение зимних олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине д’Ампеццо.

Впрочем, претензии МОК носят скорее формальный характер. К примеру, фразу о «реорганизации олимпийского комитета Италии» предлагается заменить фразой о «поддержке деятельности комитета в соответствие с олимпийской хартией». Предполагается, что стороны достигнут компромисса, пишет regnum.ru.

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