В Италии оплатят 50% стоимости путевок

Вторник, 28 Апрель 2020 Италия Италия

В Италии оплатят 50% стоимости путевок

На Сицилии для привлечения туристов хотят оплачивать 50% стоимости путевок.

Власти итальянского острова Сицилия обещают оплатить половину стоимости туристических рейсов и треть гостиничного счета для того, чтобы заманить отдыхающих после ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет газета Daily Mail.

Напомним, что Италия столкнулась с серьезной вспышкой коронавируса. На сегодняшний день в стране подтверждено 200 тысяч случаев заражения. Скончались почти 27 тысяч человек. В стране были введены жесткие ограничительные меры, целые сектора экономики остановились, пишет regnum.ru.

Стоит отметить, что туризм приносит Италии 13% ВВП. И сейчас, когда итальянские власти собираются ослаблять карантин, капитаны отрасли уже планируют перезагрузку туристического бизнеса.

Среди других предложений по заманиванию туристов на Сицилию значатся такие: власти обещают оплачивать каждую третью ночь в отеле, обещается раздача бесплатных билетов в музеи и на места археологических раскопок.

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