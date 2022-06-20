В Италии опубликовали список наиболее подорожавших продуктов

Национальный союз потребителей (Unc) обнародовал рейтинг 20 пищевых продуктов, цены на которое максимально выросли в Италии в мае текущего года.

Первую строчку в этом списке занимают все растительные масла за исключением оливкового, которые в годовом исчислении подорожали сразу более чем на 70%. Эксперты однозначно связывают этот рекордный результат с приостановкой импорта растительного и, прежде всего, подсолнечного масла с Украины.

На втором месте в рейтинге находится сливочное масло, цена на которое по сравнению с маем 2021 года выросла на 23,3%, третье место заняли груши, подорожавшие на 22,9%.

В группу пищевых продуктов, цены на которые увеличились более чем на пятую часть, входят такие важные для средиземноморской диеты товары, как помидоры (20,6%) и макаронные изделия (20,5%).

Еще дюжина основных продовольственных товаров подорожала более чем на 10%. В их числе – мука (18,7%), домашняя птица (13,8%), маргарин (12,8%), яйца (12,3%).

За минувший год на Апеннинах на 11% выросли цены на мороженое, рис и хлеб подорожали почти на 10%, апельсины – на 9%.

Свой рейтинг специалисты Unc разработали на основании последних данных Национального института статистики (Istat), которые свидетельствуют, что подорожание продовольственных товаров продолжается в Италии на фоне конфликта на Украине и резкого скачка цен на энергоносители.

В целом согласно официальной статистике, уровень инфляции в мае в годовом исчислении увеличился на 6,8%. Такой сильный рост не фиксировался в стране с конца 1990 года.