В Италии оштрафовали Facebook

Пятница, 07 Декабрь 2018 Италия Италия

В Италии оштрафовали Facebook

В Италии Facebook оштрафовали за торговлю данными пользователей.

Антимонопольный орган Италии (AGCM) оштрафовал Facebook на 10 миллионов евро, обвинив компанию в незаконном использовании в коммерческих целях личных данных пользователей без надлежащего уведомления, говорится в сообщении службы.

"Служба выяснила, что Facebook в нарушение статей 21 и 22 Кодекса прав потребителей обманным путем побуждал потребителей регистрироваться на платформе Facebook, не информируя немедленно и должным образом в ходе активации аккаунта о своей деятельности по сбору данных в коммерческих целях", - отмечается в опубликованном на сайте службы заявлении.

Антимонопольная служба Италии также установила, что сеть Facebook "осуществляет агрессивную практику в отношении зарегистрированных пользователей, которые страдают от передачи сетью Facebook их личных данных третьим лицам без прямого и предварительного на то согласия, соответственно без оповещения и автоматически", пишет РИА Новости.

В связи с этим антимонопольная служба Италии приняла решение оштрафовать компанию на 10 миллионов евро.

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