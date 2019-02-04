В Италии осталось три кандидата на пост национального секретаря Демпартии

Речь идет о председателе столичной области Лацио Николе Дзингаретти, бывшем национальном секретаре демократов Маурицио Мартина и заместителе председателя палаты депутатов национального парламента Роберто Джакетти.

Их имена, сообщает ANSA были названы в воскресенье на проходящей в Риме конференции Демпартии председателем национальной комиссии по под подготовке к съезжу Джанни Дал Моро.

Согласно приведенным им официальным итогам выборов в территориальных партийных клубах, проводившихся с 7 по 23 января, Дзингареттти заручился поддержкой 88,9 процента членов партии, принявших участие в голосовании. Второй результат у Мартины, сумевшего набрать чуть больше 47,3 процента голосов. За Джакетти, показавшего третий результат, проголосовали 11,1 процента членов партии, пишет pnp.ru.

Национальным секретарем Демпартии станет тот, кто по результатам праймериз 3 марта, в которых смогут принять участие все избиратели, поддерживающие итальянских демократов, получит поддержку абсолютного большинства голосовавших. Если же этого не произойдет, лидера партии будет выбирать Национальное собрание из двух претендентов с лучшими результатами.