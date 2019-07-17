В Италии осудили рэперов, ограбивших и избивших своих фанатов

Габриэле Маджи и Джанмарко Фага̀, известные под музыкальными псевдонимами Траффик и Галлахер, попали на первые полосы местных газет в марте - после того, как напали на группу своих поклонников у римского вокзала Термини.

В ответ на просьбу сделать селфи и дать автографы исполнители, выступающие в родственном рэпу жанре "трэп", побили трех молодых людей кастетами и отобрали у них телефоны.

Скрываясь с места преступления, они столкнулись с 50-летним гражданином Бангладеш, вступили с ним в драку и также попытались лишить его мобильного. Мужчина пустился в бегство и попал под машину, оказавшись в больнице со сломанной ногой. Предположительно, в день инцидента 24- и 25-летний артисты находились под воздействием наркотиков, пишет РИА Новости.

На состоявшемся во вторник заседании Траффик и Галлахер приговорены к 2 с половиной и 2 годам и трем месяцам заключения соответственно.

В своем Instagram Траффик до конца июня публиковал посты с видео концертных выступлений, фотографиями со стопками банкнот и курением самодельных папирос. На совместных со своим коллегой снимках неоднократно появляется и Галлахер. Оба артиста носят красно-синие короткие дреды, металлические накладки на зубы и покрыты татуировками, в том числе на лице. Так, у одного из них на щеке нанесено русское слово "солдат", а на шее красуется надпись "дикий".