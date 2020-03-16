В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Понедельник, 16 Март 2020 Италия Италия

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Гражданка Украины скончалась от заболевания, вызванного коронавирусом в итальянской провинции Брешиа.

Об этом 13 марта сообщила пресс-служба МИД Украины.

Гражданка Украины заболела коронавирусом, находясь на территории Италии. 13 марта женщина скончалась в одной из больниц итальянской провинции Брешиа. МИД Украины выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей, пишет regnum.ru.

Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного коронавирусом, произошёл на Украине 12 марта в Житомирской области. Умерла женщина, которую госпитализировали незадолго до этого. В настоящее время под наблюдением врачей находятся близкие умершей и лица, с которыми она контактировала.

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