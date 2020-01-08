В Италии отказались давать почетное гражданство госсекретарю США

Итальянский городок Пачентро отказался от идеи предоставить почетное гражданство государственному секретарю США Майку Помпео, чьи предки проживали в этом городе в центральной области Абруццо.

Как пишет газета Il Messaggero, о принятом еще в ноябре решении городского совета стало известно после того, как одна из местных общественных организаций потребовала не давать Помпео почетное звание, учитывая международный кризис после убийства США иранского генерала Сулеймани, которое стало "самым рискованным шагом Америки на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак в 2003 году".

Помпео посетил Пачентро в октябре. Из этого городка родом был его прадед с отцовской стороны, впоследствии эмигрировавший в Америку, пишет РИА Новости.

Как заявил мэр Пачентро Гуидо Анджелилли, предложение активистов не предполагается рассматривать, поскольку городской совет уже принял отрицательное решение по вопросу о предоставлении Помпео почетного звания.

Сами авторы этой идеи утверждают, что собирались добавить известности своему городку и не хотели касаться политических вопросов.

Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а американский президент Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.