В Италии откроется первый ресторан под водой

Именно здесь появится первый в Италии подводный ресторан.

Этот амбициозный проект, который курирует министерство транспорта и инфраструктуры Италии, составит компанию и серьезную конкуренцию открывшемуся в середине марта в Норвегии подводному ресторану под названием "Under", в переводе с норвежского оно означает "чудо". На данный момент итальянцы еще не определись с названием заведения. Тем не менее, в местные СМИ просочились некоторые детали, которые указывают на то, что лигурийские рестораторы намерены "обскакать" норвежцев по всем показателям.

Итальянский субаквальный ресторан будет расположен на глубине 6 метров, что на полметра больше, чем у скандинавских коллег. Чтобы проникнуть в это питейное заведение посетителям нужно будет зайти в секретную дверь, сообщающуюся с туннелем, который соединит сушу с гигантским цементным контейнером. Сам же контейнер, который доставят из Портофино на барже и погрузят в воду, будет размещен в морском бассейне. Вдобавок ко всему, панорамное окно у итальянцев планируется длиной 20 метров (против 10 метров в ресторане Under) и высотой 3 метра. Отсюда клиенты смогут полюбоваться подводной флорой и фауной морского заповедника Портофино, пишет rg.ru.

Меню нового подводного ресторана будет заточено под знаменитую генуэзскую кухню, и в нем не обойдется без гастрономических изысков, которые будут создаваться под чутким руководством шеф-повара Ивано Риккебено. Так, соус песто будет производиться из базилика, выращенного в подводном саду Немо, расположенном на морском дне. Даже вина, подаваемые в этом уникальном ресторане, будут проходить процесс 18-месячной выдержи и созревания в царстве Нептуна. Однако, как предвосхищают авторы проекта, позволить себе обед или ужин в этом подводном "трактире" сможет далеко не каждый смертный: по предварительным расчетам, средний чек в нем будет достигать 350-400 евро.

Как сообщает Liguria Nautica, поскольку все необходимые разрешения и лицензии получены, работы по строительству первого подводного ресторана на Апеннинах начнутся уже в ближайшие несколько дней.