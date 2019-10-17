В Италии откроется Римский кинофестиваль

Международный римский кинофестиваль, который в 14-й раз открывается в четверг в итальянской столице, стартует с премьеры картины "Сиротский Бруклин" (Motherless Brooklyn) американского актера Эдварда Нортона, который в этой работе выступил и режиссером, и автором сценария.

В ленте, погружающей в атмосферу середины ХХ века Нью-Йорка, также снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо и Брюс Уиллис. Нортон проведет в рамках фестиваля творческую встречу с публикой. Гостями смотра станут также такие звезды мирового кино, как французская актриса Фанни Ардан, американский режиссер Итан Коэн, американские актеры Джон Траволта, а также Билл Мюррей, который будет удостоен почетной премии.

Всего в этом году в разных программах, включая специальные показы, представлены 33 художественных и документальных фильма. Среди них - последний фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" (Irishman) с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Римский кинофестиваль - не конкурсный смотр, он призван познакомить публику с лучшими образцами современного мирового кинематографа. Именно поэтому единственного победителя выбирают зрители путем интерактивного голосования.

"Грех" Кончаловского

В день закрытия - 27 октября - в рамках специального события фестиваля состоится долгожданная премьера нового фильма Андрея Кончаловского о Микеланджело "Грех". Режиссер выбрал именно Рим для первого публичного показа своей работы о жизни и творчестве гения эпохи Возрождения (1475-1564), который много жил, творил и умер в Вечном городе. Картина по большей части снималась в Италии, в том числе в мраморных карьерах, где Микеланджело брал материал для своих скульптурных шедевров.

Отрывки уже показывались президенту РФ Владимиру Путину во время визита итальянского премьер-министра Джузеппе Конте в Москву в октябре прошлого года. Копию ленты глава российского государства преподнес также Папе Римскому Франциску во время своего визита в Италию в июле.

Примечательно, что Кончаловский участвует в итальянском полудокументальном фильме "Землетрясение Вани" (Il terremoto di Vanja) наряду с итальянским режиссером Габриэле Сальваторесом и известным актером Тони Сервилло. Он будет показан в секции "Размышления". Автор картины - актер Виничо Маркиони - через пьесу Антона Чехова "Дядя Ваня" исследует проблему людей, живущих в пострадавших от землетрясения зонах в Италии. В этой работе сочетаются театральные эксперименты с путешествиями в Аквилу, город в центральной Италии, ровно 10 лет назад переживший землетрясение, и Аматриче, разрушенный природной стихией в 2016 году.

Маркионе перенес на экран свою театральную постановку.

"Дуэли титанов" и кино для детей

Из новшеств этого года - два новых формата, названных "Дуэль" и "Предательство". В первой сопоставляются выдающиеся и получившие признания режиссеры как прошлого, так и современности. Кинокритики и специалисты проведут лекции, сравнивая творчество таких мастеров, как Федерико Феллини и Лукино Висконти, Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо, Чарли Чаплин и Бастер Китон. В секции "Предательство" будут разбирать экранизации произведений мировой литературы, начиная с "Одиссеи".

По заведенной традиции, помимо залов Аудиториума музыки для проведения встреч, выставок, сопутствующих показов будут использованы пространства римских музеев современного искусства MAXXI и Macro.

Отдельная программа - "Алиса в городе" - посвящена кино для детей и подростков. И ее за несколько дней до начала фестиваля предвосхитила презентация продолжения фэнтези "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil), которая выходит на широкие экраны в четверг. А неделю назад представлять картину студии Walt Disney Pictures в Рим приезжали исполнительницы главных ролей - американские актрисы Анджелина Джоли и Мишель Пфайффер.