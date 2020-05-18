В Италии откроют рестораны и парикмахерские с 18 мая

Понедельник, 18 Май 2020 Италия Италия

В Италии откроют рестораны и парикмахерские с 18 мая

В Италии с понедельника, 18 мая, приступят к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об этом 16 мая сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«С 18 мая открываются магазины розничной торговли, например, одежды и многие и другие, все заведения, связанные с уходом за собой: парикмахерские, салоны красоты. Откроются рестораны, бары, пиццерии, кондитерские кафе-мороженое», — заявил Конте.

Он отметил, что, несмотря на ослабление ограничительных мер в социально-экономической сфере, власти в регионах должны постоянно осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации и держать данную обстановку под контролем. Кроме этого местные власти должны разработать и принять соответствующие инструкции по дальнейшему сдерживанию распространения инфекции в регионе, пишет regnum.ru.

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