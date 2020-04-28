В Италии открыли горячую линию психологической поддержки

К участию в работе горячей линии привлечены волонтеры. Организацию курируют министерство здравоохранения и национальная служба гражданской обороны, пишет regnum.ru.

В совместном сообщении ведомств отмечается, что гражданам смогут не только оказать психологическую поддержку, но и перенаправить их, если их вопросы будут касаться экономических или правовых аспектов.

Предполагается, что горячая линия продолжит работу и после завершения эпидемии в Италии.