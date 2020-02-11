В Италии открыли первые курсы сыроделов Пармиджано Реджано

Вторник, 11 Февраль 2020 Италия Италия

В Италии открыли первые курсы сыроделов Пармиджано Реджано

В Реджо-Эмилии появились первые в истории учебные курсы, которые готовят сыроделов Пармиджано Реджано.

Консорциум производителей Пармиджано Реджано создал образовательный путь, который научит слушателей не только конкретным ноу-хау, но и расскажет о традициях, которые передаются от производителя к производителю.

Курсы будут проходить в штаб-квартире компании «Dinamica» в Манказале, где начинающих сыроделов будут готовить профессионалы, уже входящие в Консорциум производителей.

Подготовка продлится 4 месяца, с февраля по май, и будет включать поездки на самые известные молочные заводы, где слушатели курсов смогут пройти практику. Затем потребуется шестьдесят часов теоретических вечерних уроков для углубления знаний о сырье, его переработке в молочной промышленности, производственных регламентах, действующих нормативных актах и ​​других аспектах управления и улучшения обработанного продукта.

Уроки и практические занятия будут проводиться членами Консорциума в сотрудничестве с опытными сыроделами, преподавателями и экспертами по конкретным темам, сообщает euromag.ru.

"Хороший сыродел умеет применять на практике секреты, изученные и передаваемые из поколения в поколение. Это тяжелая работа, для выполнения которой важно иметь правильную подготовку. Мы рады, что в Реджо-Эмилии родились первые курсы для сыроделов. В ближайшие годы Консорциум будет уделять особое внимание и выделять ресурсы для поддержки таких инициатив в широком распространении по всей территории производства Пармиджано.", - сказал Никола Бертинелли, президент Консорциума.

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