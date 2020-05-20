В Италии открылись 90% магазинов одежды и 70% ресторанов

Среда, 20 Май 2020 Италия Италия

В Италии открылись 90% магазинов одежды и 70% ресторанов

Снятие большей части карантинных мер в Италии позволило открыться 90% магазинам одежды и 70% ресторанов.

Об этом заявила национальная конфедерация коммерсантов Confcommercio, которая приводит данные профильных ассоциаций предпринимателей из отдельных отраслей.

С понедельника Италия сняла большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса в начале и середине марта. В частности, открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, а также парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов, пишет РИА Новости.

Наиболее популярными товарами в магазинах одежды, свидетельствует профильный союз FedermodaItalia, стали нижнее белье, рубашки и брюки, обувь и аксессуары. Для торговых учреждений понедельник стал "как первый день в школе", отмечается в сообщении. Начало их работы "показало, насколько сильно желание людей вернуться к нормальной жизни, совершив приятное дело при помощи первой покупки", говорит Confcommercio.

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