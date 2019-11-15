В Италии открылись приюты для разведенных мужчин

Пятница, 15 Ноябрь 2019 Италия Италия

В Италии открылись приюты для разведенных мужчин

В Италии открываются приюты для разведенных мужчин, ставших банкротами.

Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что такие мужчины входят в категорию так называемых «новых бедных».

Как известно, при разводе в Италии супруги нередко остаются банкротами. По статистике, результатом 60% разводов становится то, что общее жилье переходит к супруге, с которой остаются дети. Кроме того, в 94% случаев бывших мужей обязуют выплачивать алименты. При этом они должны делать это не только на ребенка, но и на бывшую жену, пишет gazeta.ru.

По этой причине с участием волонтеров или христианских организаций открываются приюты.

Как отмечается, там разведенные мужчины могут находиться максимум год.

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