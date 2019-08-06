В Италии открылся первый музей запахов

Во Флоренции в пятницу откроют уникальное музейное пространство, посетители которого смогут хотя бы на время забыть об удушающем смоге и окунуться в мир натуральных ароматов. В день открытия посетители смогут осмотреть экспозицию совершенно бесплатно.

Автором нетривиального проекта выступил известный парфюмер, сотрудничающий с домами мод, обладатель престижных международных премий Лоренцо Виллорези.

По задумке Виллорези, интерактивный и мультисенсорный музей запахов расположился в здании его бутика, во дворце флорентийской семьи XV века на Виа деи Барди. Это трехуровневое пространство площадью 1 тысяча квадратных метров с обонятельными стендами, учебными аудиториями, просторными террасами, огромным внутренним садом, где можно найти растения со всего мира. Обойти все это помогут интерактивные карты, пишет rg.ru.

Экскурсоводы не только расскажут о терминологии, которой обычно пользуются профессионалы, описывая тот или иной запах (свежий, сладкий, пряный), но и помогут разобраться в некоторых методах извлечения ароматов, таких как настойка, дистилляция, экстракция и энфлюраж. Сердцем музея, несомненно, является Osmorama - уникальная "библиотека запахов", в которой собраны более тысячи эфирных синтетических масел и полный ассортимент ингредиентов нового поколения. Оказавшись в ней, можно не только полюбоваться ароматической коллекцией в витринах с подсветкой, но и вдохнуть эссенции и масла в чистом виде при помощи специальных обонятельных стендов, которые сохраняют запах в первозданном виде.