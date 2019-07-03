В Италии отпустили немку, доставившую мигрантов вопреки запрету

Вечером 2 июля следственный судья сицилийского города Агридженто вынес решение об отмене ордера на арест 31-летней гражданки Германии Каролы Ракете. По мнению судьи, она следовала инструкциям спасения на море и не несет ответственность за неповиновение указаниям береговой охраны; капитан направила свое судно в порт Лампедузы из-за небезопасной обстановки в Тунисе и Ливии, пишет regnum.ru.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выразил недовольство решением судьи в прямой трансляции со своей страницы в Facebook:

«Я рассчитывал на строгое наказание. Видимо, для итальянской юстиции нарушение законов и атака на судно правоохранителей не является основанием, чтобы посадить за решетку. Никаких проблем: для капитана-преступницы подготовлена мера по отправке в ее страну, потому что она угрожает национальной безопасности».

Министр труда и социальной Италии Луиджи ди Майо сообщил в Twitter, что удивлен освобождением Ракете.