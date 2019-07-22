В Италии «ожил» вулкан Этна

Понедельник, 22 Июль 2019 Италия Италия

В Италии «ожил» вулкан Этна

Знаменитая Этна вновь извергает пепел и лаву.

На популярной среди туристов Сицилии активизировался один из крупнейших вулканов Европы. Разбушевавшаяся Этна опасна, но все равно привлекает зрителей.

Из кратера днем и ночью фонтанирует лава, пепел тучами поднимается на несколько километров вверх. Из-за этих выбросов уже пришлось приостановить работу двух аэропортов, однако сицилийские чиновники эвакуировать население не спешат, потому что убеждены, что человеческим поселениям Этна не угрожает. Запрещено только приближаться к опасному вулкану, пишет tsn.ua.

В начале июля на острове Стромболи близ Сицилии также активизировался вулкан. Вследствие этого погиб один человек и еще один получил травмы, а очевидцы с места событий говорят, что количество пострадавших может быть большим.

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