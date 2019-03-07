В Италии падает производство оливкового масла

По мнению директора отдела влияния Евро-Средиземноморского центра по изменениям климата Риккардо Валентини, в ближайшем будущем Италия начнет импортировать оливки и оливковое масло.

В стране резко сократиться производство оливок из-за погодных условий, передает телеканал CNN. Риккардо Валентини уточнил, что участившихся морозов и непогоды в Италии уже нанесен огромный ущерб производству оливкового масла, которое за последнее время снизилось на 57 %.

Потери предприятий оценивается в 1 млрд евро, пишет sfera.fm.