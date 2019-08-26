В Италии партия «Лига» стремительно теряет поддержку избирателей

Согласно опросу общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Tecné, электоральный рейтинг «легистов» составил 31,3 процента. Это почти на 5 процентов меньше по сравнению с показателями предыдущей недели, когда за партию Маттео Сальвини были готовы голосовать 36,1 процента итальянских граждан, пишет pnp.ru.

Уже тогда, отмечает интернет-издание, ведущие аналитические центры страны предсказывали, что наблюдавшаяся в течение нескольких месяцев позитивная для «Лиги» тенденция роста электоральной поддержки, которая могла в скором времени достичь уровня в 40 процентов, сменится его падением.

Сальвини, по мнению обозревателей, «взявшему на себя слишком много», придется расплачиваться за ошибочное решение спровоцировать кризис. Помимо этого, указывает директор исследовательского института Ixé Роберто Вебер, многим не понравилась в нем «хрупкость, проявленная в последние дни, которая противоречит решимости, проявленной на протяжении полутора лет деятельности в правительстве».

По мнению TPINews, лидер «Лиги», решившийся начать правительственный кризис, чтобы использовать поддержку избирателей на выборах, теперь уже не столь убежден в необходимости обраться к голосу народу, так как опасается возможностью создания правительства с участием «Движения 5 звезд» и Демпартии. Уходящий в отставку вице-премьер и глава МВД, говорится в комментарии, «рискует на длительное время связать себя с оппозицией», но больше всего его заботят «ложащиеся на стол результаты опросов общественного мнения, говорящие о свободном падении «Лиги».

Несмотря на то, что партия, согласно данным Tecné, продолжает оставаться первой политической силой страны, разрыв с Демпартией, электоральный рейтинг которой составляет 24,6 процента, существенно сократился. За две недели правительственного кризиса увеличилась примерно на 2 процента и поддержка избирателей «Движения 5 звезд», которая на этой неделе составила 20,8 процента.

В случае проведения досрочных выборов за правоцентристов из партий «Вперед, Италия» и «Братья Италии» готовы голосовать соответственно 8,3 и 6,7 процента избирателей. Избирательная поддержка остальных политических сил, представленных в парламенте страны колеблется от 1,8 до 2,5 процента.

На вопрос Tecné об отношении к досрочным выборам 65 процентов респондентов поддержали их проведение. Среди электората «Лиги» сторонники выборов составляют 83 процента, среди демократов — 69 процентов и 47 процентов — среди «пятизвездочников». Но обращает на себя внимание, что 48,3 процента опрошенных заявили, что испытывают сомнения, за кого голосовать, и поэтому, скорее всего, воздержатся от участия в выборах.