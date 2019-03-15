В Италии пересчитают и сократят самые высокие пенсии

Получатели самых высоких пенсий в Италии начали получать сообщения об их предстоящем перерасчете и некотором снижении, передает Tg Com 24 в четверг, 14 марта.

Снижение не коснется тех, чья пенсия не превышает 1500 евро в месяц, и почти не коснется тех, кто получает пенсию до 2030 евро в месяц — Пенсионный фонд учтет при пересчете их пенсии 97% инфляции. У тех, кто получает более 4500 евро в месяц, учитываться будут только 40% инфляции, пишет regnum.ru.

Благодаря этим мерам Пенсионный фонд Италии в ближайшие два года должен получить 2,29 млрд евро, которые будут потрачены на «новых пенсионеров» — в середине 2019 года в Италии вступит в силу решение о снижении пенсионного возраста.

Пенсионный возраст в Италии будет снижен с 67 до 62 лет, но для выхода на пенсию по новым правилам работник должен иметь не менее 38 лет стажа (так называемое «правило 100» — сумма возраста и стажа должна быть не менее 100, возраст не ниже 62, стаж не менее 38).