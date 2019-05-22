В Италии перевернулся автобус с туристами

Туристический автобус попал в ДТП в районе итальянского города Сиена. Как сообщает в среду агентство ANSA, среди пассажиров могли находиться российские туристы.

По данным агентства, один человек погиб. На месте происшествия работают полицейские и спасатели, пишет ТАСС.

ДТП произошло в 9:30 на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони, уточняет агентство. Согласно первым свидетельствам, люди оказались заблокированы в перевернувшемся автобусе.