В Италии перевернулся автобус с туристами

Среда, 22 Май 2019 Италия Италия

В Италии перевернулся автобус с туристами

Среди пассажиров могли находиться россияне.

Туристический автобус попал в ДТП в районе итальянского города Сиена. Как сообщает в среду агентство ANSA, среди пассажиров могли находиться российские туристы.

По данным агентства, один человек погиб. На месте происшествия работают полицейские и спасатели, пишет ТАСС.

ДТП произошло в 9:30 на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони, уточняет агентство. Согласно первым свидетельствам, люди оказались заблокированы в перевернувшемся автобусе.

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