В Италии планируют возобновить футбольный чемпионат 3 мая
Чемпионат Италии по футболу планируется возобновить 3 мая.
Об этом 19 марта заявил глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина, пишет regnum.ru.
«Мы начали работать над новым календарём, по которому чемпионат возобновится 3 мая и пройдёт до 30 июня», — сказал Гравина.
Он добавил, что, возможно, придётся задействовать несколько дней в июле из-за того, что придётся делать паузу в чемпионате для доигровки отборочных матчей Евро-2021.