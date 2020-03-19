В Италии планируют возобновить футбольный чемпионат 3 мая

Четверг, 19 Март 2020 Италия Италия

В Италии планируют возобновить футбольный чемпионат 3 мая

Чемпионат Италии по футболу планируется возобновить 3 мая.

Об этом 19 марта заявил глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина, пишет regnum.ru.

«Мы начали работать над новым календарём, по которому чемпионат возобновится 3 мая и пройдёт до 30 июня», — сказал Гравина.

Он добавил, что, возможно, придётся задействовать несколько дней в июле из-за того, что придётся делать паузу в чемпионате для доигровки отборочных матчей Евро-2021.

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