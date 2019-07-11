В Италии почти 20 человек попали в больницу из-за града

Непогода принесла в область Абруццо сильные осадки с градом. Его размеры, по сообщению издания, достигали 5 сантиметров в диаметре. Пострадавшие, в числе которых беременная женщина, в основном получили повреждения головы и лица.

В Пескаре град нанес урон крышам, окнам домов и стеклам автомобилей. Движение в городе затруднено из-за потоков воды. Аналогичные проблемы с подтоплениями наблюдаются и в других городах региона, пишет РИА Новости.

В соседних областях Молизе и Эмилия-Романья град повредил автомобили и сельскохозяйственные угодья. На фотографиях с морского побережья видны перевернутые зонты и лежаки. Купальщики спасались от стихии бегством.

В связи с непогодой служба гражданской обороны установила оранжевый уровень опасности на части территории Тосканы. Желтый уровень угрозы действует в большинстве провинций почти всех областей севера и центра Италии: Ломбардии, Лацио, Умбрии, Лигурии, Венето и других.