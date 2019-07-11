В Италии почти 20 человек попали в больницу из-за града

Четверг, 11 Июль 2019 Италия Италия

В Италии почти 20 человек попали в больницу из-за града

Ветер, ливень и крупный град обрушились на Адриатическое побережье Италии, в городе Пескара с травмами и ранениями в больницы обратились 18 человек.

Непогода принесла в область Абруццо сильные осадки с градом. Его размеры, по сообщению издания, достигали 5 сантиметров в диаметре. Пострадавшие, в числе которых беременная женщина, в основном получили повреждения головы и лица.

В Пескаре град нанес урон крышам, окнам домов и стеклам автомобилей. Движение в городе затруднено из-за потоков воды. Аналогичные проблемы с подтоплениями наблюдаются и в других городах региона, пишет РИА Новости.

В соседних областях Молизе и Эмилия-Романья град повредил автомобили и сельскохозяйственные угодья. На фотографиях с морского побережья видны перевернутые зонты и лежаки. Купальщики спасались от стихии бегством.

В связи с непогодой служба гражданской обороны установила оранжевый уровень опасности на части территории Тосканы. Желтый уровень угрозы действует в большинстве провинций почти всех областей севера и центра Италии: Ломбардии, Лацио, Умбрии, Лигурии, Венето и других.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья