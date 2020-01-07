В Италии подростки угнали скорую ради помощи другу

Они хотели отвезти своего друга в больницу. Для этого они штурмовали отделение неотложки в Неаполе, угнали машину и заставили медработников поехать с ними за пострадавшим, который был в нескольких кварталах от больницы, передает Mail Online.

Когда скорая прибыла на место, ее окружили разъяренные подростки. Врачи пробились сквозь толпу и обнаружили 16-летнего парня с растяжением колена, пишет mir24.tv.

Молодые люди требовали, чтобы их друга немедленно госпитализировали, но врачи оказали ему помощь на месте, после чего молодые люди успокоились.

Стоит отметить, что этот угон стал пятым случаем агрессии против персонала больницы в этом году.