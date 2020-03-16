В Италии подтверждены 3590 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом 15 марта сообщил журналистам глава национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.

Он отметил, что в стране в общей сложности у 24 747 человек выявлена коронавирусная инфекция, пишет regnum.ru.

Согласно данным ведомства, наиболее опасная эпидемиологическая ситуация по-прежнему сохраняется в северных областях Италии. Так, 10 043 пациента находятся в Ломбардии, 2741 — в Эмилии-Романье, 1989 — в Венето (214), 1030 — в Пьемонте, 763 — в Тоскане.