В Италии подтверждены 3590 новых случаев заражения коронавирусом

Понедельник, 16 Март 2020 Италия Италия

В Италии подтверждены 3590 новых случаев заражения коронавирусом

В Италии за минувшие сутки зарегистрировано 3590 новых случаев заболевания пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.

Об этом 15 марта сообщил журналистам глава национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.

Он отметил, что в стране в общей сложности у 24 747 человек выявлена коронавирусная инфекция, пишет regnum.ru.

Согласно данным ведомства, наиболее опасная эпидемиологическая ситуация по-прежнему сохраняется в северных областях Италии. Так, 10 043 пациента находятся в Ломбардии, 2741 — в Эмилии-Романье, 1989 — в Венето (214), 1030 — в Пьемонте, 763 — в Тоскане.

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