В Италии погиб турист при извержении вулкана Стромболи

Четверг, 04 Июль 2019 Италия Италия

В Италии погиб турист при извержении вулкана Стромболи

При извержении вулкана на итальянском острове Стромболи погиб турист, заявил командующий пожарной службы сицилийского города Мессина.

Мужчина находился на прогулке в районе вершины вулкана. С ним был его товарищ, получивший ранения.

Вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения. По словам очевидцев, по склону горы стекают два потока лавы. Падающий с неба пепел привел к нескольким возгораниям на небольшом острове, известном как место отдыха богатых туристов, пишет РИА Новости.

Как передают местные СМИ, ряд отдыхающих после взрывов запаниковали и поспешили броситься море. Очевидцы с расположенного в 20 километрах острова Липари сообщают, что слышали грохот. Половина острова Стромболи не видна из-за дыма, который поднимается к небу.

Из расположенного на острове населенного пункта Джиностра эвакуированы 70 человек. Ранее представители береговой охраны заявили, что готовы вывезти всех желающих покинуть Стромболи.

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