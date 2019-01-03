В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины

Четверг, 03 Январь 2019 Италия Италия

В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины

В итальянском городке Вогера маленькая украинка выпала с балкона двухэтажного дома.

Из-за значительного количества травм спасти жизнь девочки не удалось.

Об этом сообщает итальянское издание La Provincia.​

Шансов спасти девочку не было, она мгновенно умерла от падения. Жители дома вызвали полицию сразу, как услышали звук от удара во дворе и увидели на асфальте тело ребенка, пишет 24tv.ua.

Местные полицейские выяснили, что в день инцидента девочка находилась дома одна.

Медики засвидетельствовали, что после падения девочка еще дышала, однако из-за большого количества травм головы жизнь украинки спасти не удалось. Есть подозрения, что ребенок прыгнул с балкона сознательно, желая совершить самоубийство.

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