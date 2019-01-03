В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины
В итальянском городке Вогера маленькая украинка выпала с балкона двухэтажного дома.
Из-за значительного количества травм спасти жизнь девочки не удалось.
Об этом сообщает итальянское издание La Provincia.
Шансов спасти девочку не было, она мгновенно умерла от падения. Жители дома вызвали полицию сразу, как услышали звук от удара во дворе и увидели на асфальте тело ребенка, пишет 24tv.ua.
Местные полицейские выяснили, что в день инцидента девочка находилась дома одна.
Медики засвидетельствовали, что после падения девочка еще дышала, однако из-за большого количества травм головы жизнь украинки спасти не удалось. Есть подозрения, что ребенок прыгнул с балкона сознательно, желая совершить самоубийство.