В Италии понизят пенсионный возраст
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон, который позволит гражданам страны раньше выйти на пенсию.
Новый закон предполагает, что гражданин Италии сможет выйти на пенсию, если сумма их возраста и трудового стажа составляет 100. Это означает, что при стаже в 38 лет на пенсию можно будет выйти в 62 года. До сих пор большинство итальянцев имели право выйти на пенсию в 67 лет, пишет ntv.ru.
При стаже 42 года и 10 месяцев для мужчин и 41 год и 10 месяцев для женщин итальянцы по-прежнему смогут выходить на пенсию независимо от возраста.
Кроме того, закон вводит выплаты в размере 780 евро для малоимущих, безработных и молодежи без опыта работы. Чтобы иметь право получать деньги, граждане обязаны не менее 8 часов в неделю заниматься общественными работами, подтверждать, что они действительно ищут работу, и принять одно из первых трех предложений от работодателей.
Закон должен вступить в силу в апреле для частного сектора и в августе для госслужащих. Чтобы это произошло, закон должен утвердить итальянский парламент. Ожидается, что парламент его одобрит, передает «Интерфакс».