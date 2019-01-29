В Италии понизят пенсионный возраст

Новый закон предполагает, что гражданин Италии сможет выйти на пенсию, если сумма их возраста и трудового стажа составляет 100. Это означает, что при стаже в 38 лет на пенсию можно будет выйти в 62 года. До сих пор большинство итальянцев имели право выйти на пенсию в 67 лет, пишет ntv.ru.

При стаже 42 года и 10 месяцев для мужчин и 41 год и 10 месяцев для женщин итальянцы по-прежнему смогут выходить на пенсию независимо от возраста.

Кроме того, закон вводит выплаты в размере 780 евро для малоимущих, безработных и молодежи без опыта работы. Чтобы иметь право получать деньги, граждане обязаны не менее 8 часов в неделю заниматься общественными работами, подтверждать, что они действительно ищут работу, и принять одно из первых трех предложений от работодателей.

Закон должен вступить в силу в апреле для частного сектора и в августе для госслужащих. Чтобы это произошло, закон должен утвердить итальянский парламент. Ожидается, что парламент его одобрит, передает «Интерфакс».