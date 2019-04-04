В Италии порноместь стала уголовным преступлением

Итальянский парламент одобрил законопроект о введении уголовной ответственности за порноместь – распространение фото- и видеоматериалов сексуального характера без согласия лиц, фигурирующих в них, с целью их компрометации или унижения. Нарушителям новой нормы грозит тюремное заключение сроком до шести лет или штраф до 15 тыс. евро, сообщает Independent.

Наиболее суровому наказанию будут подвергаться преступники, состоящие либо состоявшие ранее в браке или отношениях со своими жертвами. Отягчающим вину обстоятельством станет также беременность или инвалидность потерпевших, пишет zarubejom.ru.

Инициатором принятия закона стала активистка Виттория Гено. Пять месяцев назад ее некоммерческая организация Insieme in Rete («Вместе в интернете»), объединив усилия с двумя другими НКО, разместила в сети петицию с призывом криминализировать порноместь. Обращение, которое подписали 120 тыс. человек, привлекло внимание правительства, в частности министра по цифровой социальной политике Лауры Болдрини. Тем не менее судьба законопроекта, подготовленного оппозицией, была непростой. На прошлой неделе, в частности, он был отклонен, поскольку несколько партий, в том числе правящее Движение пяти звезд, пытались продвинуть свои варианты закона. Лишь после акции протеста оппозиционных депутатов документ наконец был принят.

Как считает Виттория Гено, власти так долго тянули с криминализацией порномести потому, что от нее страдают в основном женщины. «Главные битвы феминизма в Италии впереди, во многих аспектах в стране все еще царит патриархат» — приводит Independent слова активистки.