В Италии пособие для малоимущих получают более миллиона семей

Об этом сообщили в понедельник, 17 февраля, в национальной службе социального обеспечения.

Средний размер выплаты — 496 евро.

В 2019 году из бюджета на эти выплаты было потрачено 3,89 млрд евро — меньше, чем планировалось, пишет regnum.ru.

Пособие по гражданству было утверждено по инициативе партии популистов (входит в состав правящей коалиции) в 2018 году. Право на его получение имеют граждане, чей ежемесячный доход составляет менее 780 евро (включая 280 евро расходов на жилье).