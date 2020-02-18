В Италии пособие для малоимущих получают более миллиона семей

Вторник, 18 Февраль 2020 Италия Италия

В Италии пособие для малоимущих получают более миллиона семей

1 190 000 семей Италии получают так называемое «пособие по гражданству».

Об этом сообщили в понедельник, 17 февраля, в национальной службе социального обеспечения.

Средний размер выплаты — 496 евро.

В 2019 году из бюджета на эти выплаты было потрачено 3,89 млрд евро — меньше, чем планировалось, пишет regnum.ru.

Пособие по гражданству было утверждено по инициативе партии популистов (входит в состав правящей коалиции) в 2018 году. Право на его получение имеют граждане, чей ежемесячный доход составляет менее 780 евро (включая 280 евро расходов на жилье).

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