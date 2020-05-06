В Италии потратят 400 млн евро на подключение школ к интернету

Об этом заявила во вторник, 5 мая, министр образования Лючия Адзолина.

Уровень обеспеченности образовательных учреждений качественным интернетом должен превысить 80%, для этого инвестиции будут удвоены в сравнении с первоначально запланированным уровнем (200 млн евро), добавила она.

Обеспечение большинства школ качественным интернетом должно упростить работу системы образования в дистанционном режиме при появлении необходимости в этом, пишет regnum.ru.