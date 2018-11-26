В Италии появились «желтые жилеты»

Как пишет ANSA, они намерены бороться с «директивой Болкстейна», касающейся либерализации рынка услуг в Европейском союзе, высоким налогообложением предприятий, а также чрезмерной платой за проезд по автострадам, находящихся в ведении акционерного общества Autostrade Spa.

В настоящий момент, говорится в сообщении, речь идет пока лишь о страничке в Facebook «Координационного центра желтых жилетов Италии». Инициатором его создания выступил Джанкарло Нардоцци, являющийся председателем «Независимой организованной группы передвижной торговли Турина», пишет pnp.ru.

«Мы,- цитирует его заявление агентство,- намерены решать проблемы, стоящие перед нашей категорией, прежде всего те, которые касаются «директивы Болкстейна» и налогов. Пока у нас есть только страничка в соцсетях и дата возможного выступления не назначена. Хотим сначала увидеть, будет ли утвержден бюджетный закон. Мы не против правительства, которые мы поддерживали, а против Европы».

Вместе с тем, уже в субботу в Facebook появилось предложение координационного центра «выступить с первым протестом в Италии», который заключается в отказе оплачивать проезд по автострадам, «если цены не будут снижены и управляющей компанией останется Autostrade Spa».