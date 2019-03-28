В Италии предлагают расширить полномочия Европарламента

Четверг, 28 Март 2019 Италия Италия

В Италии предлагают расширить полномочия Европарламента

Ввиду совсем скорых выборов в Европарламент ведущие политики Евросоюза начинают публиковать предвыборные манифесты.

Чем особенно интересна точка зрения, высказанная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и почему она выглядит столь актуальной, рассказывает в своей статье корреспондент Сергей Гуркин, пишет regnum.ru.

Премьер-министр Италии видит будущее ЕС в расширении властных возможностей населения, что можно, по его мнению, осуществить путем расширения полномочий Европарламента. ЕП — это единственный в ЕС орган власти, избираемый гражданами, но реальных полномочий у него не так много. Европейский Совет или Центральный банк, хотя и не упоминаются в законодательных документах столь часто, тем не менее обладают значительно большим влиянием.

На первое же место при нынешней политической организации ЕС в реальности выходят главы государств и правительств, принимающие решения в соответствии с нуждами элит, но зачастую прямо противоречащие воле народа. Премьер-министр Италии предполагает, что возвращение Европарламенту функций, связанных не только с декоративным уважением, но и с реальным влиянием, позволило бы решить многие противоречия, поразившие внутриполитические просторы ЕС. И освободить место для того, что называется прямой демократией. Интересно, что о такой необходимости заговорил именно представитель Италии — страны, в которой уже победили партии-популисты.

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