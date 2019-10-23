В Италии предложили снижать налоги

Об этом сказала в эфире Sky во вторник, 22 октября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Простое ужесточение наказаний за уклонение, которое предлагает нынешнее правительство, приведет к обратным результатам, полагает Мелони.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным экспертов, Италия занимает первое место в ЕС по уровню уклонения от уплаты НДС. Власти страны рассматривают возможность введения уголовного наказания за уклонения в особо крупных размерах, пишет regnum.ru.