В Италии предложили ввести санкции против Франции

Луиджи Ди Майо заявил, что нынешний миграционный кризис в Европе является результатом того, что некоторые страны не уходят из Африки

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо объявил, что его партия "Движение "5 звезд" предложит санкционные процедуры против стран, которые не уходят из Африки, продолжая ее колонизировать. По его мнению, к таким странам относится Франция, передает ТАСС.

"В ближайшие недели парламентарии "Движения "5 звезд" выступят с инициативой подталкивать как итальянское правительство, так и европейские и международные дипломатические институты к санкционной процедуре против тех стран, которые не уходят из Африки и продолжают ее колонизировать, потому что то, что происходит в Средиземноморье (поток мигрантов и гибель людей), является результатом действий некоторых стран, которые потом пытаются преподать нам урок", - сказал Ди Майо. "Сохраняются десятки африканских стран, в которых Франция чеканит свою монету, колониальный франк, и за счет этого финансирует свою внешнюю задолженность, эксплуатируя эти страны", - продолжил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно публично критиковал нынешние итальянские власти за принятую ими жесткую антимиграционную политическую линию. В частности, по решению главы МВД и второго вице-премьера Маттео Сальвини Рим закрыл порты для приема кораблей со спасенными нелегальными мигрантами на борту. По убеждению Сальвини, это помогает бороться с незаконными перевозками людей и ведет к прекращению потока мигрантов.

За выходные в Средиземноморье погибли более 170 мигрантов в результате кораблекрушения. Лишь трое были спасены. В настоящий момент известно еще о 100 мигрантах в море, которые ожидают помощи. Координировать операцию по их спасению должна ливийская служба береговой охраны, которая направила в зону бедствия торговое судно, сообщает новостной канал Rai News 24.