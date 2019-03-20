В Италии предложили ввести страховку от безработицы

Среда, 20 Март 2019 Италия Италия

В Италии предложили ввести страховку от безработицы

Кроме того, вслед за президентом Франции и собственным вице-премьером Ди Майо Джузеппе Конте предложил ввести минимальную зарплату в ЕС.

Власти Евросоюза должны защищать достоинство своих граждан, и для этого в ЕС следует установить уровень минимальных зарплат, а также ввести страховку от безработицы, написал премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник, 19 марта, в своей колонке в La Repubblica.

Ключевыми проблемами ЕС является обеспеченность граждан рабочими местами, прежде всего — молодежи, члены ЕС должны проявить «коллективную ответственность» в решении этих проблем, считает Конте.

Ранее с предложением установить уровень минимальных зарплат выступали также президент Франции Эммануэль Макрон и вице-премьер Италии, лидер одной из двух правящих партий — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо. В своем обращение Конте сделал ссылку на предложение Ди Майо, пишет regnum.ru.

Кроме того, Конте предложил расширить полномочия Европарламента. Он напомнил, что это — единственный из органов власти ЕС, который прямо избирается гражданами. Евросоюзу нужно внедрять «институты прямой демократии», считает премьер Италии.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья