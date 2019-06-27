В Италии представили часы за 2 миллиона евро

Четверг, 27 Июнь 2019 Италия Италия

В Италии представили часы за 2 миллиона евро

На Капри Bvlgari представил самые дорогие часы в истории модного дома и несколько моделей с секретом из коллекций Serpenti и Monete.

Стоимость часов –  два миллиона евро.

«Часы с секретом» получили такое название из-за скрытого от глаз циферблата. Величественный вид, смелое сочетание объёмов и цветные драгоценные камни – новые модели выполнены в узнаваемой манере Bvlgari.

В 2021 году в Москве откроется Bvlgari Hotel, пишет euromag.ru.

Он станет одним из семи отелей коллекции Bvlgari, в состав которой входят отель в Милане, открытый в 2004 году, отель на Бали (2006 год), в Лондоне (2012 год), Пекине и Дубае (2017 год), а также отель в Шанхае.

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