В Италии представили новые данные по степени распространения коронавируса

Число смертей от последствий инфекции достигло 10 тыс. 779 человек, число инфицированных приближается к 100 тыс., на сегодняшний день их 97 тыс. 689 человек, пишет regnum.ru.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, после чего она распространилась почти на все страны миры. На сегодняшний день от инфекции скончались свыше 32 тыс. человек.