В Италии пресекли нелегальную торговлю щенками

Они незаконно переправляли собак в Бергамо, передает телеканал «МИР 24».

Сначала правоохранители задержали машину, в которой обнаружили 65 животных. Документов на них не было, а сами щенки едва научились ходить. В ходе следствия выяснилось, что собак приобретали в Восточной Европе и перепродавали по фальшивым ветеринарным документам в Италии, пишет mir24.tv.

Цена на одного щенка могла доходить до 800 евро. Шефство над «живой контрабандой» взяли местные зоозащитники.

Для того чтобы раскрыть шайку, полицейские использовали системы спутникового слежения и прослушивали телефонные разговоры преступников.