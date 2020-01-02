В Италии при запуске фейерверков в новогоднюю ночь погиб один человек

Четверг, 02 Январь 2020 Италия Италия

В Италии при запуске фейерверков в новогоднюю ночь погиб один человек

Один человек погиб, более 200 пострадали в Италии во время празднования Нового года в Италии.

Об этом 1 января сообщила пресс-служба государственной полиции страны.

Большинство граждан пострадали при использовании пиротехники. 38 человек были госпитализированы с ожогами, многие в тяжёлом состоянии. Один человек погиб в центральной области Марке.

Молодой человек погиб, сорвавшись с обрыва при попытке предотвратить распространение огня, вспыхнувшего из-за фейерверков, угодивших в сухой хворост, пишет regnum.ru.

Запуск фейерверков является традиционным для итальянцев новогодним развлечением. Каждый год фиксируется множество травм, полученных людьми при использовании пиротехники. При этом смертный случай, произошедший в новогоднюю ночь, зарегистрирован в Италии впервые с 2013 года.

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