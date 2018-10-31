В Италии придумали новый способ повысить рождаемость

Среда, 31 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии придумали новый способ повысить рождаемость

Итальянские власти предложили давать землю семьям, у которых родился третий ребенок.

Эта инициатива включена в проект бюджета на следующий год.

Сообщается, что земельный участок смогут получить родители, у которых родится третий ребенок в период между 2019 и 2021 годом, и проживающие в Италии не менее 10 лет. Отмечается, что земля будет предоставляться им на 20 лет.

В правительстве Италии надеются, что эта мера поможет увеличить уровень рождаемости в стране, который на данный момент является самым низким в Европе. В 2017 году в Италии было зарегистрировано 464 тыс. новорожденных, что стало для нее рекордным минимумом, пишет gazeta.ru.

Также сообщается, что данная инициатива поможет эффективнее использовать государственные земли, содержание которых требует значительных финансовых трат.

Однако некоторые эксперты отметили, что передача земель не решит проблему итальянцев, которые не заводят детей из-за безработицы, низких пособий, а также недостатка времени для ухода за детьми.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Finnair будет летать в Порту

      В летнем расписании 2019 года появятся три новых направления – Болонья, Бордо и Порту.

      Подробнее

    • Португалия: Международный фестиваль анимационного кино

      Вы любите анимационное кино?

      Подробнее

    • Испания: в парке Кастельона растут ядовитые грибы

      Обильные осадки в Испании поспособствовали активному росту грибов, в том числе ядовитых.

      Подробнее

    • Испания: чемпионат по бодибилдингу отменили

      В Стране Басков отменили чемпионат по бодибилдингу из-за проверки на допинг.

      Подробнее

    • В Италии придумали новый способ повысить рождаемость

      Итальянские власти предложили давать землю семьям, у которых родился третий ребенок.

      Подробнее

    • На севере Италии начата эвакуация жителей

      Непогода, пришедшая на север Италии, затронула не только горные курорты в Доломитах.

      Подробнее

    • Выявлена новая смертельная опасность соли

      Ученые Йельского университета выяснили, что употребление большого количества соли связано со значительным увеличением риска развития рассеянного склероза.

      Подробнее

    • Меган Маркл снова сэкономила на одежде

      Меган Маркл надела на благотворительный вечер в Окленде платье, в котором полутора годами ранее впервые появилась на публике в компании принца Гарри.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья