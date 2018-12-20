В Италии принят закон о «выметании коррупционеров»

Четверг, 20 Декабрь 2018 Италия Италия

В Италии принят закон о «выметании коррупционеров»

Закон предполагает пожизненное отстранение от госзакупок всех уличенных в коррупции.

Нижняя палата парламента Италии утвердила новый закон о борьбе с коррупцией, ранее согласованный Сенатом и правительством, передает Il Fatto Quotidiano в среду, 19 декабря.

Предложенный правящим «Движением 5 звезд» и имеющий неформальное название «закон о выметании коррупционеров» предполагает, в частности, пожизненное отстранение от процесса государственных закупок всех уличенных в коррупции, пишет regnum.ru.

Кроме того, согласно новой версии закона, в Италии для решения проблем коррупции появятся «агенты под прикрытием» и «агенты-провокаторы», будет введен запрет на крупные (свыше 500 евро) анонимные пожертвования политическим партиям, а также отменены наказания для добровольно признавшихся в коррупции в 4-месячный срок.

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