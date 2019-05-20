В Италии призвали отменить антироссийские санкции

Понедельник, 20 Май 2019 Италия Италия

В Италии призвали отменить антироссийские санкции

Итальянская партия «Лига» предпримет все усилия, чтобы убедить европейских союзников в провале изоляции России.

«Думаю, сейчас нужно думать о том, что Россия является важным партнером и не должна находиться в изоляции», — приводит «РИА Новости» слова министра сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.

Такую точку зрения он выразил во время крупной манифестации, организованной «Лигой» в Милане. По словам политика, он и его соратники постараются убедить «остальных в этом, чтобы все согласились», пишет iz.ru.

В субботу, 18 мая, в Милане «Лига» и ее глава — вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини — проводит манифестацию с участием лидеров и ведущих представителей популистских, правых и националистических партий стран Европы. Так, в ней участвуют лидер французского «Национального собрания» Марин Ле Пен, руководитель голландской Партии свободы Герт Вилдерс, главы болгарской партии «Воля», чешской «Свободы и прямой демократии» и словацкой «Мы — семья», а также евродепутаты и политики из Германии, Эстонии, Бельгии, Дании, Финляндии и Австрии.

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